Психолог рассказала, как нужно выходить на работу после праздников Психолог Лобанова: переходный период поможет вернуться к работе после праздников

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Резкий переход от праздников к рабочим будням может быть очень тяжелым, сообщила РИАМО психолог Диана Лобанова. По ее словам, для комфортного выхода на работу после праздников нужен переходный период.

Лобанова добавила, что если выйти на работу без подготовки, то останется ощущение, что праздники пролетели мгновенно и времени на отдых не было. Как объясняет эксперт, для того, чтобы качественно отдохнуть, необходимо регулировать собственный режим дня и не переутомляться. В частности, психолог рекомендует за несколько дней до возобновления трудовой деятельности наладить график сна.

Начать можно с простого. Например, за пару дней до выхода на работу наладить график сна и приблизить его к рабочему, не посещать большое количество мероприятий и гостей, побыть дома, в кругу семьи, ведь для того, чтобы качественно отдохнуть, необходимо совсем немного — умение регулировать собственный режим дня и не переутомляться, — посоветовала психолог.

Ранее психолог Александра Миллер заявила, что люди нередко тратят новогодние праздники на выяснение отношений. Однако январские выходные предназначены не для этого, заметила она. По словам психолога, чтобы избежать конфликтов, лучше распланировать свой досуг на несколько дней вперед.