Психолог рассказала, как не уйти в запой во время локдауна

Неопределённость с нерабочими днями, напряжение при общении с семьёй могут спровоцировать желание успокоить себя алкоголем. Чтобы не допустить этого, нужно разрешать конфликтные ситуации диалогом, рассказала изданию «ФедералПресс» научный сотрудник отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Ольга Бойко.

Важно успокаивать себя, помогать себе, находить необидные, неоскорбительные объяснения поведения других людей. Если ситуация неприятна для вас — спрашивайте, что человек имел в виду, говорите о том, что вызвало у вас дискомфорт, прямо, но вежливо, — сказала Бойко.

Она также посоветовала распланировать наступившие выходные.

Стоит подумать: что ещё приносит удовольствие, радует, успокаивает. И обязательно запланировать эти дела на выходные дни, хотя бы по одному-два каждый день. Важно не сбивать себе режим. Одновременно с этим, чтобы дополнительно себя не тревожить, постарайтесь ограничить чтение и просмотр новостей, — посоветовала психолог.

Вероятно, планы придётся подстраивать под обстоятельства, но они помогут чувствовать себя увереннее. Если же тревога не уходит, а мысли без остановки вертятся в голове, следует просить помощи у специалиста, а не глушить их алкоголем.

Ранее в Москве потребовали закрыть алкомаркеты в период нерабочих дней. Районные власти ссылаются на указ мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому должны приостановить работу магазины, в которых ассортимент продуктов или товаров первой необходимости составляет менее 30%.