Психолог рассказала, как научить ребёнка защищаться от преступников

Для защиты от преступников ребёнку нужно объяснить правила безопасности, а не запрещать действия, рассказала семейный психолог и основатель Академии безопасности Ольга Бочкова «Газете.Ru». Просто запрет куда-то уходить с незнакомцами вызовет только путаницу, объяснила она. Например, будут вопросы, можно ли уходить с незнакомым ребёнком, считается ли недельное знакомство достаточным.

Нужно убедить малыша: если незнакомец к нему пристаёт, зовёт с собой, настаивает, то стоит сохранять дистанцию, кричать «нет», убегать в безопасное место и рассказывать о произошедшем родителям, — сказала Бочкова.

Обсуждать вопросы безопасности можно с четырёх лет, причём психолог советует делать это и с окружением ребёнка.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что причина детской жестокости системная — это социальное неравенство. Именно огромный разрыв между бедными и богатыми приводит к проявлению агрессии у детей, считает она.

В свою очередь детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru не согласилась с тем, что в школьных туалетах должны быть памятки по защите от травли. По её мнению, важно вешать эти инструкции на стенды рядом с охраной, чтобы ребёнок мог спокойно их изучать, зная точно, что из-за «угла никто не выскочит».