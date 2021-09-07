Психолог рассказала, как научить ребёнка обезопасить себя от преступника

Психолог Наталья Панфилова рассказала, как научить ребёнка обезопасить себя и не стать жертвой педофила. Эксперт уверена, что говорить детям о том, что нельзя общаться с незнакомцами, нужно как можно раньше, пишет «Взгляд».
При этом ребёнку надо чётко
Как правило преступники, которые достигают своего результата, детям кажутся добрыми людьми, которые предлагают им что-то безопасное с одной стороны, а с другой — что-то интересное. То есть то, что может захватить внимание ребёнка. Классика жанра, когда злоумышленник говорит детям, что покажет бездомных щенков или котят, которых они выберут, принесут домой или просто поиграют с ними, — поясняет психолог.
Этот момент важно понимать не только родителям, но и детям. А чтобы «приманки» преступника не сработали, важно выстроить с ребёнком максимально доверительные отношения.
К примеру, если родители не могут купить ребёнку домашнее животное, они должны рассказать ему, с чем это связано. И чётко разъяснить детям, почему нельзя ходить и смотреть с незнакомцами на котят и щенков, причём не только с дядями, но и с тётями.
Нельзя следовать за незнакомцами в сопровождении друзей, так как при этом у детей теряется бдительность. Действовать можно только по одной схеме: тут же рассказать маме и папе, куда и кто позвал ребёнка, а потом уже идти туда за руку вместе с родителями.
Договорённость важно исполнять и ребёнку, и взрослому. И если взрослые пообещали детям сходить и посмотреть на кошечек-собачек, то надо сходить и доказать малышу, что никаких животных на пруду / в гараже / возле заброшенных зданий нет и быть не может.
Ещё один важный совет психолога заключается в том, что родителям надо отказаться от чрезмерной строгости в воспитании. Иначе любой незнакомец с конфетой в руках будет выглядеть для них как спаситель.
Эксперты считают, что обучать правилам личной безопасности нужно не только дома, но и в школах, в Интернете. Родители порой и сами не знают, как правильно всё рассказать ребёнку.
К примеру, есть действенный способ позвать на помощь, очутившись с незнакомцем в подъезде. Для этого необходимо крикнуть «пожар», тогда люди точно выйдут. Если же кричать, что тебя убивают, народ испугается и останется дома.
Ранее Виктор Пестерников, задержанный по подозрению в убийстве в Кузбассе 10-летних школьниц Насти Феслер и Ульяны Дегтярь, сначала общался с другими детьми возле дома, где жили девочки. Мужчина старался вести себя так, чтобы они начали ему доверять. Поэтому девочки не побоялись Пестерникова и ушли с ним в неизвестном направлении.