Психолог рассказала, как научить ребёнка обезопасить себя от преступника

Психолог Наталья Панфилова рассказала, как научить ребёнка обезопасить себя и не стать жертвой педофила. Эксперт уверена, что говорить детям о том, что нельзя общаться с незнакомцами, нужно как можно раньше, пишет «Взгляд».

При этом ребёнку надо чётко проговаривать последствия таких сомнительных бесед.

Как правило преступники, которые достигают своего результата, детям кажутся добрыми людьми, которые предлагают им что-то безопасное с одной стороны, а с другой — что-то интересное. То есть то, что может захватить внимание ребёнка. Классика жанра, когда злоумышленник говорит детям, что покажет бездомных щенков или котят, которых они выберут, принесут домой или просто поиграют с ними, — поясняет психолог.

Этот момент важно понимать не только родителям, но и детям. А чтобы «приманки» преступника не сработали, важно выстроить с ребёнком максимально доверительные отношения.

К примеру, если родители не могут купить ребёнку домашнее животное, они должны рассказать ему, с чем это связано. И чётко разъяснить детям, почему нельзя ходить и смотреть с незнакомцами на котят и щенков, причём не только с дядями, но и с тётями.

Нельзя следовать за незнакомцами в сопровождении друзей, так как при этом у детей теряется бдительность. Действовать можно только по одной схеме: тут же рассказать маме и папе, куда и кто позвал ребёнка, а потом уже идти туда за руку вместе с родителями.

Договорённость важно исполнять и ребёнку, и взрослому. И если взрослые пообещали детям сходить и посмотреть на кошечек-собачек, то надо сходить и доказать малышу, что никаких животных на пруду / в гараже / возле заброшенных зданий нет и быть не может.

Ещё один важный совет психолога заключается в том, что родителям надо отказаться от чрезмерной строгости в воспитании. Иначе любой незнакомец с конфетой в руках будет выглядеть для них как спаситель.

Эксперты считают, что обучать правилам личной безопасности нужно не только дома, но и в школах, в Интернете. Родители порой и сами не знают, как правильно всё рассказать ребёнку.

К примеру, есть действенный способ позвать на помощь, очутившись с незнакомцем в подъезде. Для этого необходимо крикнуть «пожар», тогда люди точно выйдут. Если же кричать, что тебя убивают, народ испугается и останется дома.

Ранее Виктор Пестерников, задержанный по подозрению в убийстве в Кузбассе 10-летних школьниц Насти Феслер и Ульяны Дегтярь, сначала общался с другими детьми возле дома, где жили девочки. Мужчина старался вести себя так, чтобы они начали ему доверять. Поэтому девочки не побоялись Пестерникова и ушли с ним в неизвестном направлении.