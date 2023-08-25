Психолог рассказала, как научить ребенка не бояться собак Психолог Дмитриева: бороться с боязнью собак у ребенка помогут книги и фильмы

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Существует немало людей, которые боятся собак, и причиной этого страха зачастую является детский негативный опыт общения с этими животными, рассказала в беседе с «МК в Ленобласти» психолог Виктория Дмитриева. По ее словам, избавить ребенка от боязни собак родители могут с помощью книг и фильмов об этих друзьях человека.

Как рассказала специалист, хорошим началом в борьбе со страхом станет приобретение книг про собак и изучение их вместе с ребенком. Также в избавлении от страха помогут совместные просмотры фильмов про этих питомцев, посещение собачьих выставок и даже общение с собакой-терапевтом.

С ростом количества информации о собаках страх перед ними будет снижаться. Тогда можно уже и погладить соседскую собаку. А потом еще одну. И так нарабатывать опыт, — рассказала Дмитриева.

Главным правилом в борьбе со страхом психолог назвала выработку привычки не сторониться этих животных. Нужно водить ребенка в гости к родственникам или друзьям, у которых живут собаки. Также важно выяснить у ребенка причину его страха, и если это касается собак, то следует тактично разузнать, какая собака испугала малыша, где это произошло, и что именно заставило бояться.

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