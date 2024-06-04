Психолог рассказала, как найти общий язык с коллегой-интровертом Психолог Дугенцова: чтобы наладить контакт с интровертом, стоит чаще его хвалить

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Психолог Дарья Дугенцова в разговоре с NEWS.ru объяснила, что при желании наладить контакт с коллегами-интровертами нужно учитывать их склонность к постоянному анализу своего внутреннего состояния и ощущений. По ее словам, людей такого типа личности можно расположить к себе, постоянно задавая вопросы и отмечая их успехи на работе.

Эксперт уточнила, что стопроцентных интровертов или экстравертов не бывает, поскольку поведение каждого отличается в зависимости от того, с кем он общается. Однако первых можно вычислить по направленности внимания внутрь себя. Она посоветовала анализировать действия коллег-интровертов, чтобы найти к ним подход и избежать дискомфорта в общении.

Лучше всего задавать интроверту вопросы. Чем больше вы будете спрашивать, тем больше он будет рассказывать о себе и рано или поздно сможет вам довериться. Не стоит с самого начала ждать от интроверта большого внимания, частого общения. Скорее всего, он просто постесняется задать вам какие-то личные вопросы, не касающиеся работы, — отметила Дугенцова.

Психолог также добавила, что похвала очень располагает интровертов к общению. Она рекомендовала чаще говорить коллегам об их успехах или удачных проектах.

Ранее доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина заявила, что если после общения с человеком возникло ощущение усталости, настроение изменилось в худшую сторону и остался неприятный осадок, то, вероятно, разговор был с энергетическим вампиром. По словам психолога, такие люди могут на первый взгляд казаться очень приятными, однако такое представление обманчиво.