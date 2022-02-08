Психолог рассказала, как морально подготовить детей к учёбе на удалёнке

Удалённый формат обучения предлагает новые возможности для учёбы, однако всё зависит от того, как дети воспримут такое нововведение, считает психолог Полина Малахова. По её мнению, родителям стоит выработать для своих детей новые правила для дистанционного формата обучения, пишет «ФедералПресс».

Детям стоит говорить правду, как она есть. Выработать новые правила для детей в условиях карантина и дистанта. Донести, объяснить, — подчеркнула Малахова.

По её мнению, пандемия коронавируса во многом изменила систему обучения не только в школах, но и в вузах. Она не исключила вероятности того, что «вообще никогда не будет как раньше». Психолог напомнила: сейчас многие вузы, тот же Гарвардский университет, ввели дистанционные формы обучения, но в обычном режиме.

Ранее 80% опрошенных родителей заявили, что дистанционный формат обучения негативно повлиял на российских детей. Всего 17% респондентов положительно оценили удалёнку.