Психолог рассказала, как лучше планировать дела на неделю Психолог Красильникова: планировать дела на неделю лучше с выходных

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Планировать дела на неделю лучше с выходных дней, посоветовала карьерный психолог Ольга Красильникова. В разговоре с ОТР специалист подчеркнула, что, если составлять список задач с понедельника, можно легко превратиться в загнанную лошадь. В свою очередь планирование с субботы позволит оставить время на себя и на отдых.

Именно в выходной день, когда мы в отдохнувшем состоянии, когда много сил, энергии, есть хоть чуточку времени, чтобы остановиться и посмотреть на свою неделю и начать в первую очередь с отдыха, со времени на себя, — пояснила Красильникова.

За счет этого в будние дни можно будет включиться в работу отдохнувшим и настроенным на позитив, считает психолог. При этом не стоит прислушиваться к близким и друзьям, если те пытаются убедить человека в том, что он чрезмерно загружен делами. Нужно оценить свои ощущения.

Если мне нравится моя загруженность, быстрый темп работы, семейные дела, если я хорошо себя чувствую, даже если что-то не успеваю, — значит, можно оставить все как есть, — заключила специалист.

Врач Татьяна Сурненкова ранее рассказала, что сложности с засыпанием в условиях стресса можно облегчить, если незадолго до сна заниматься физическими упражнениями. При этом, по ее словам, спортивные занятия непосредственно перед сном, напротив, помешают уснуть.