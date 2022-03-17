Психолог рассказала, как говорить с детьми о тревоге

Взрослый должен постараться не транслировать ребёнку тревогу, считает детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова, передаёт Lenta.ru. Она отметила, что не стоит в фантазиях о будущем представлять самые ужасные события, а вместо этого необходимо сконцентрироваться на положительных моментах, потому что ребёнок считывает тревожное состояние родителя.

Мы увидим эту тревогу в виде капризов, какого-то плохого поведения и так далее, — сказала Наумова.

По мнению специалиста, с ребёнком необходимо проговаривать чувства. Кроме того, Наумова подчеркнула, что малыш должен ощущать защиту рядом с родителем. Можно приучить детей быть полезными, поставив перед ними несложные задачи, считает эксперт.

Она отметила значимость просмотра добрых мультфильмов, чтения книг и планирования. Также Наумова посоветовала в трудные времена чаще хвалить детей.

Ранее психолог Светлана Беляева назвала нетипичные способы, которые могут помочь справиться с тревогой. В частности, она посоветовала начать читать вслух.