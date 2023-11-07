Психолог рассказала, как должны проходить уроки семьеведения Психолог Силина: уроки семьеведения нужно начинать с родителей

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Введение в школьную программу уроков семьеведения может стать частью работы по популяризации традиционных ценностей в российском обществе, рассказала в беседе с «Вестями Подмосковья» семейный психолог Ольга Силина. При этом специалист обратила внимание, что такие современные тенденции, как позднее создание отношений в пользу карьеры или отказ от рождения детей, искажают ценность семьи, поэтому профилактическую работу нужно вести и с родителями.

Ребенок — зеркало собственной семьи, поэтому есть смысл начинать подобные занятия со взрослых, ставя своей целью повышение психологической культуры в семье, — подчеркнула эксперт.

В беседе с изданием профессор, руководитель департамента экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов в свою очередь напомнил, что основы семейных отношений входили в советскую школьную программу в 1960-80-х годах. По его словам, в преподавании этой дисциплины велико значение личного примера и авторитета педагога, а также принцип «не навреди».

У подростков все обострено. Фальшь они почувствуют сразу, что превратит занятия в бессмысленные и даже вредные, когда учитель не только не обладает авторитетом, но и является примером «как делать не надо». Поэтому и решение о введении семьеведения должно приниматься в каждой школе индивидуально, — высказал мнение эксперт.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила приглашать родителей в школы на уроки семьеведения. По мнению депутата, взрослым необходимо посещать учебное учреждение их ребенка как минимум один раз в месяц.