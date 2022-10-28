Психолог рассказала, как часто нужно звонить пожилым родственникам Психолог Лобанова посоветовала почаще звонить пожилым родственникам

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Бабушкам и дедушкам лучше звонить, как можно чаще, потому что если этого не делать, то эмоциональная связь с ними ослабевает, а со стороны старшего поколения нарастает обида, рассказала в беседе с РИАМО психолог Диана Лобанова. По ее словам, в разговоре с пожилыми родственниками нужно быть тактичными и стараться не обидеть их, ведь они зачастую чувствительны и ранимы.

Если не звонить вообще, то, безусловно, эмоциональная связь ослабевает и нарастают обиды со стороны старшего поколения, ведь их чувство времени несоизмеримо с чувством времени работающего, занятого человека, — пояснила эксперт.

Лобанова рассказала, что пожилые люди часто ощущают чувство одиночества и немощности, поэтому важно поддерживать их, давая им позитивный настрой. Психолог добавила, что психоэмоциональное состояние влияет и на физическое здоровье.

Диетолог Анжелика Дюваль ранее рассказала, что употребление достаточного количества воды, проросших семян и жирной рыбы способно помочь людям старше 65 лет сохранить память, которая часто нарушается из-за проблем с сосудами и капиллярами. Кроме того, специалист порекомендовала отказаться от сладкого, так как сахар делает сосуды и капилляры хрупкими, и заменить его фруктами и ягодами. Особенно для памяти, по словам диетолога, полезны темные ягоды.