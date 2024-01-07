Психолог рассказала, как адаптироваться к школе после новогодних праздников Психолог Дугенцова: ребенок должен соблюдать режим дня в новогодние каникулы

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Детям следует соблюдать режим дня даже в новогодние каникулы, чтобы после их окончания было легче вернуться к занятиям в школе, рассказала NEWS.ru детский психолог Дарья Дугенцова. По словам эксперта, ребенку следует объяснять, почему нужно ложиться спать в одно и то же время, а не контролировать его.

Чтобы ребенку легче было вернуться в школу или детский сад после каникул, в праздники следует соблюдать режим дня. То есть нужно вставать примерно в то же время, обедать и ложиться спать. Не стоит его контролировать, важно объяснить ребенку, почему следует делать так, — объяснила Дугенцова.

Эксперт добавила, что на праздничных выходных не стоит объедаться сладким и фастфудом. Также она указала на то, что каникулы — время отдыха, поэтому не нужно нагружать ребенка учебой.

Во время каникул не надо ребенка заставлять читать, повторять пройденный материал или, наоборот, наперед заучивать новый. Стоит понимать, что возвращение в школу — стресс для него, поэтому необходимо проявить понимание и терпение, — заключила Дугенцова.

Ранее коуч Галина Добромирова посоветовала начинать готовиться к трудовым будням за один-два дня до выхода на работу, особенно это касается тех, кто уезжал на праздники в путешествие. Эксперт рекомендует после активного отдыха замедлиться, побыть дома, чтобы переход к трудовому режиму был не слишком резким.