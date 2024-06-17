Психолог рассказала, что запрещено прощать в отношениях Психолог Миллер: в отношениях нельзя прощать абьюз

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Абьюз является единственным, что никогда нельзя прощать в отношениях, заявила NEWS.ru психолог, сексолог Александра Миллер. Она уточнила, что в этих вопросах уровень нормы у каждого свой, и одни, к примеру, категорически не прощают измен, а другие считают, что мужчинам можно изменять ввиду их полигамности. Насилие же нельзя прощать никогда.

Единственное, что точно никому нельзя прощать в отношениях, — абьюз. Рано или поздно любая жертва, которая даже имеет супертерпение, после расставания оказывается у психолога. Нельзя ни в коем случае терпеть критику от мужчины. Никакой абьюз, никакое насилие нельзя прощать. Ни физическое, ни психологическое, — подчеркнула Миллер.

Ранее Миллер назвала NEWS.ru лучший способ выйти из абьюзивных отношений, которым, по ее словам, является терапия. Психолог призвала обратиться к специалисту, чтобы закончить токсичные абьюзивные отношения. Психолог также посоветовала после расставания с абьюзером ограничить с ним любые контакты и заблокировать его номер телефона. Расстаться с такими людьми на хорошей ноте невозможно, заключила Миллер.