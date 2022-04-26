Психолог рассказала, что делать после ссоры с начальником Психолог рекомендовала воздержаться от эмоциональных поступков после ссоры с начальником

Психолог Юлия Хадарцева рассказала NEWS.ru, что следует делать в случае конфликтной ситуации с руководителем. По её словам, в таких случаях стоит прежде всего воздержаться от каких-либо эмоциональных поступков, включая подачу заявления об увольнении, и строго придерживаться делового этикета.

Первое, чему необходимо научиться в профессиональных рамках, — это уважать и прислушиваться к руководителю. Важно поработать с собой и понять, что этот человек даёт вам возможность к развитию и росту, — подчеркнула эксперт.

В то же время она призвала не игнорировать саму спорную ситуацию. По словам психолога, следует поговорить о проблеме с начальником, чтобы «расставить все точки над «и», дождавшись более удобного времени и более спокойного эмоционального состояния.

Ранее сервис Superjob выяснил, что больше всего раздражает россиян в коллегах по работе в офисе и на удалёнке. В первом случае это оказалось распространение сплетен и пустые разговоры, а во втором — игнорирование сообщений и отсутствие дисциплины.

23% офисных работников и 44% тех, кто работает удалённо, заявили, что их в коллегах не раздражает ничего. В то же время 10% сотрудников офисов выбрали в качестве раздражающего фактора сплетни и пустые разговоры. Помимо этого в коллегах раздражает курение (9%), лень и халатность (5%), чаепития и приём пищи во время работы (4%). Наибольшую терпимость люди проявляют к хамству, громкой речи, медлительности, лицемерию и бесцеремонности коллег, а также к безответственности, опозданиям и высокомерию.