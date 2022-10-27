«Не просто волна эмоций»: психолог о пользе плача для детей Психолог Токарчук: плач помогает детям эмоционально разрядиться

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Плач полезен для психического здоровья детей, поскольку помогает им эмоционально разрядиться и принять вещи, которые они не способны сами изменить, рассказала «Газете.Ru» психолог Юлия Токарчук. Она уточнила, что для ребенка до шести-семи лет плач — это не просто эмоции, а средство коммуникации, посредством которого он может сообщить, что не справляется с чем-то сам и ему требуется помощь.

Плач для детей в возрасте до шести-семи лет — это не просто волна эмоций, это средство коммуникации. Таким образом ребенок дает понять, что не может справиться с ситуацией самостоятельно и нуждаются в помощи, — объясняет эксперт.

Психолог отметила, что родители, которые запрещают детям плакать, поступают неверно. По ее словам, запрет на те или иные эмоции оказывает негативное влияние на детскую психику. Токарчук порекомендовала учить ребенка осознавать собственные эмоции — это поможет ему принимать свои чувства и даст ему понять, что родитель слышит и понимает его.

Педиатр Нисо Одинаева ранее рассказала, что родителям не стоит использовать специальные круги во время купания младенцев в ванне, а также полностью ее набирать. По ее словам, ребенок, играя в таком круге, совершает хаотичные движения, отталкивается ногами от дна и может запросто перевернуться и уйти под воду, кроме того, купание в круге может привести к травмам шейного отдела.