Психолог рассказала, чем гаджеты могут быть полезны детям Психолог Рощина рассказала, чем гаджеты могут быть полезны детям

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Гаджеты помогают младшим школьникам учиться, развивать интеллект и способность сосредотачиваться, рассказала психолог Екатерина Рощина изданию Lenta.ru. Но время их использования следует ограничить, предупредила она: для детей от трёх до пяти лет до получаса в день, после пяти лет — до часа.

Важно помнить, что до трёх лет ни один цифровой девайс не может быть полезным для ребенка. А после трёх лет можно постепенно вводить в обиход планшет, где можно посмотреть развивающие мультики, ролики; умные часы (они помогут знать, где находится ребенок, созвониться с ним); компьютер или ноутбук для домашних заданий и телефон, — сказал Рощина.

Если же злоупотреблять устройствами, это может навредить здоровью детей, отметила она. Может неправильно развиться координация, появиться задержка речи, творческое бездействие и торможение навыков. Кроме того, чрезмерное время перед экраном способно повысить уровень агрессии или замкнутости, вызвать у ребёнка беспокойство, нервозность и раздражённость.

Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков ранее объяснил, как сохранить зрение при долгой работе за компьютером. Монитор должен находиться на удалении не менее 80 сантиметров от пользователя (расстояние примерно вытянутой руки или чуть больше), а его центр — чуть ниже уровня глаз. Кроме того, он не должен быть слишком тусклым или, наоборот, чрезмерно ярким.