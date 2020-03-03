https://static.news.ru/photo/3512c708-5d63-11ea-9ed3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Газета МВД России «Петровка, 38» опубликовала интервью с психологом, который утверждает, что преступника можно определить по имени и отчеству.

Отмечается, что психолог Борис Хигир считает, например, что половина людей с именем Сергей могут стать преступниками, коррупционера можно вычислить по отчеству, а у педофилов первая группа крови и детский тембр голоса. Кроме того, он рассказал, что преступника выдают линии отпечатков пальцев и дата рождения. По его словам, эта теория работает на 80-90%.

В газете сообщили, что Хигира приглашают выступать в районных отделах полиции и в Институте повышения квалификации сотрудников МВД, но добавили, что психолог лишь излагает свой подход к расследованию преступлений.

Публикация интервью с ним не значит, что мы это поддерживаем, — цитирует «Медиазона» сотрудника издания «Петровка, 38»

Как сообщал NEWS.ru, источником антисоциального поведения людей могут быть структурные изменения в мозге. Они могли сформироваться как генетически, так и под воздействием факторов окружающей среды и особенностей воспитания. Также на мозге могли сказаться курение, алкоголизм и наркомания.