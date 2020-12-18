Психолог рассказал, почему россияне верят в теории заговора о коронавирусе

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Россияне верят в конспирологические версии появления коронавирусной инфекции потому, что ощущают внутри потребность психологической защиты. Такое мнение высказал завлабораторией Института психологии РАН Тимофей Нестик.

Этот фактор нельзя не учитывать, отметил он на общем собрании профессоров Российской академии наук.

Если человек испытывает сильную тревогу и она сопряжена с чувством беспомощности, то это провоцирует психологическую защиту, то есть недооценку вероятности и серьёзности угрозы. А если это ещё и сопряжено с низким уровнем социального доверия, как у нас в стране, то [всё это совмещается] ещё и с верой в конспирологические теории, — цитирует Нестика ТАСС.

Впрочем, отметил он, это алармизм — то есть нагнетание страха — является лишь одной из психологических реакций россиян на угрозу заражения коронавирусом. Не менее опасен «сверхоптимизм», при котором люди убеждают себя, что заболеет кто-то другой, но точно не они.

Кроме того, есть тенденция к увязыванию неопределённых, новых угроз с уже знакомыми — например, с гриппом или ОРВИ, добавил психолог.

Всемирная организация здравоохранения до сих пор не смогла определить, от какого вида животных произошла передача коронавирусной инфекции человеку, несмотря на то что прошёл почти год с момента её появления. Как считает директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, поиски источника первого заражения следует искать в китайском городе Ухань.

Как писал NEWS.ru, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что ведомство не располагает обоснованными и достоверными данными о том, что вызвавший пандемию коронавирус создан искусственно.