Психолог рассказал, почему людей тянет в коллекторы Психолог Долгицкий: экскурсии по подземельям привлекают благодаря адреналину

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Трагедия, произошедшая 20 августа в центре Москвы, когда экскурсионная группа погибла в водосточном коллекторе при подтоплении из-за сильных ливней, произошла во многом из-за того, что подобный вид активности имеет определенный спрос, рассказал в беседе с журналом «Компания» судебный эксперт-психолог Олег Долгицкий. По его словам, поклонники небезопасного отдыха — это особая категория людей, которые склонны к повышению уровня стресса.

Как пояснил психолог, низкобюджетные экскурсии по подземельям — это отдых не для каждого, они притягивают «одиночек», неформалов, любителей «адреналина» и тех, кто постоянно ищет возможности выйти за рамки социальной среды.

Огромная часть этой аудитории более склонна к повышению уровня стресса, ожиданию ужаса, чем к расслаблению. Их тянет в том числе к прогулкам по темному лесу или по заброшенным зданиям, потому что это переживание, возможность уловить настоящие панические атаки в их классическом понимании, пережить дикое, будоражащее, — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что существуют экстремальные, но общепринятые развлечения, например, покорение горных вершин или прыжки с парашютом. Посещение подземных коллекторов в этот список, по его мнению, не входит.

Некоторые покупают себе мотоцикл, чтобы, с одной стороны, получить свою дозу адреналина, а с другой — стать объектом любви и обожания для некоторых девушек. Прогулки по канализационным коллекторам невозможно отнести к статусным развлечениям, — считает Долгицкий.

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве

Ранее замоскворецкий суд Москвы арестовал руководителя компании «Спутник» Александра Кима по обвинению в организации незаконной экскурсии в подземном коллекторе реки Неглинки. Ким арестован на два месяца.