Психолог рассказал о «темной» стороне патологической любви к порядку Психолог Грязев: люди с патологической тягой к порядку могут срываться в загулы

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Патологическая любовь к порядку, когда у человека все с иголочки, может иметь обратную сторону, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» клинический психолог, психоаналитик Юрий Грязев. По его словам, люди такого типа могут периодически срываться, например, уходя в алкогольные запои или вступая в случайные половые связи.

Все максимально грязное и отвратительное. Это случается не на регулярной основе, а эпизодически: они долго копят напряжение, подавляют свою агрессию и недовольство, а в результате происходит срыв, от которого они сами же и страдают. Вот такой маркер людей этого типа, — объяснил специалист.

Он добавил, что патологическая любовь к порядку в ряде случаев является психическим отклонением и может быть вызвана обсессивно-компульсивным расстройством или чрезмерно возбужденным состоянием психики. Также, по его словам, существует склонность к порядку, известная как педантизм.

Педант с обсессивно-компульсивным типом личности (не путать с расстройством) — это такой тип людей, у которых все с иголочки: рядом с ними можно себя почувствовать неухоженным, — рассказал психолог.

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