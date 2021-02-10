Психолог рассказал о способах справиться с тревогой из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/cf9452b0-6b9f-11eb-a45d-96000091f725_660.jpg Фото: FHR/imageBROKER.com/Global Look Press

Специалист по фобиям и тревожным психическим расстройствам Олег Сурков призвал бороться с беспокойством, вызванным новостями о коронавирусе, с помощью работы, хобби и физических упражнений.

Психолог считает, что к расстройствам психики под влиянием информационного фона склонны люди, которые ничем не заняты — те, кто сидят без работы, не имеют любимого дела, не воспитывают детей.

У всех проблем одно начало — сидела женщина, скучала. Это относится на 100% и к мужчинам, — отметил Сурков в беседе с радио «Москва 24».

Такие люди часто начинают бояться выходить из дома, а любой личный контакт воспринимают как угрозу здоровью.

Это люди шизоидного, параноидального и фобического типа, сомневающиеся люди. У них может развиться фобия, начаться панические атаки, — указал психолог.

Сурков посоветовал в случае развития социофобии не избегать своих страхов, а глядеть им в глаза. Попытка сделать вид, что проблемы не существует, только усугубит тревожность, предупредил специалист. По его словам, уменьшить дискомфорт помогут однообразные циклические движения.

Многие, когда волнуются, ходят по комнате. Это сама природа подсказывает человеку, что нужно сделать, чтобы снизить свою тревогу. Такими действиями могут стать ходьба, бег, лыжи, плавание, скандинавская ходьба. Это всё успокаивает, — рассказал Сурков.

Во время однообразных движений можно думать о чём угодно. Тревожные мысли будут постепенно отступать, заверил специалист. Физическая нагрузка также может оказаться полезной. Кроме того, для избавления от социофобии и тревог подойдут практики психофизиологической саморегуляции, например, йога или цигун.

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