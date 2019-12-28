https://static.news.ru/photo/54fb4e6e-2b45-11ea-844c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Психолог дал рекомендации, как порадовать подарком мужчину. Руководитель Центра психологической помощи Александр Шахов считает, что подарок может стать лучшим, если он правильный.

Женщинам необходимо учитывать, что мужчины более практичны, их интересы кардинально отличаются от женских. Поэтому лучше всего и дарить что-то практичное, чем мужчины могли бы воспользоваться в повседневной жизни, пишут «Невские новости».

Не стоит дарить открытки, безделушки, сладости, лучше всего поинтересоваться у представителя сильного пола напрямую, что бы он хотел получить в подарок. И определиться с суммой, которую дама в силах потратить на презент. Психолог напомнил, что мужчины не любят сюрпризов.

Спросить можно завуалированно: например, что бы он хотел подарить своему другу. Прекрасными подарками станут дорогие качественные перчатки для ремонта, складной швейцарский нож, дорогое портмоне, зажим для денег, а также рюкзак или сумка с символикой любимого клуба. При этом необходимо учесть стиль, который мужчина предпочитает.

Многие мужчины ценят забавные вещи, так называемые «приколы», которые можно продемонстрировать друзьям.

Человек должен чувствовать, что это особенная вещь, именно для него. Хороший совет — походить по мужским магазинам и поговорить с мужчинами-консультантами, — приводит издание слова специалиста.