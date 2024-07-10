Психолог рассказал, почему нет необходимости вводить сиесту в России Психолог Зберовский: в России есть все возможности для работы в жару

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вводить в России сиесту нет необходимости, считает психолог Андрей Зберовский. Как отметил специалист в беседе с «ФедералПресс», сейчас в стране есть все возможности, чтобы работать в жару.

Расширение возможностей онлайн-работы и новые подходы к организации комфортности офисов плюс онлайн-заказ и доставка любых прохладительных напитков вполне позволяют работать в России даже в жару, — объяснил специалист.

Психолог отметил, что сейчас руководитель может отпустить сотрудника с работы пораньше во время жары, однако это необязательно. Также сиеста позволит безответственным сотрудникам расслабиться и легально не работать, а это может отразиться на всей экономике страны.

Важно и то, что на государственных и муниципальных предприятиях введение такой системы снизит эффективность работы, а в частной сфере собственники заинтересованы в росте доходов, а не в простое, — подчеркнул Зберовский.

Эксперт добавил, что при сиесте люди работают до восьми-девяти часов вечера, что мало кого устроит в России. Поэтому не всегда правильно переносить средневековый опыт в современный мир, заключил психолог.

Ранее терапевт Юрий Ломакин рассказал, что сиеста, то есть время на обеденный отдых, когда очень жарко, может спасти здоровье и даже жизнь человека. Однако, по его словам, положения о сокращении рабочего дня из-за жары уже зафиксированы в СанПиН 2021 года.