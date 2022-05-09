Психолог не исключил, что беженцы начнут скучать по Украине и вернутся Психолог Агапов не исключил, что беженцы с Украины начнут скучать по стране и вернутся

Сотрудник МЧС России помогает нести вещи беженцам из Мариуполя / Фото Алексей Сухоруков/РИА Новости

Беженцы с Украины, приехавшие в Россию после начала военной спецоперации РФ, через год начнут скучать по своей стране и попробуют вернуться, именно столько времени может понадобиться для «принятия новой реальности», рассказал NEWS.ru психолог Алексей Агапов. Он отметил, что даже те, кто не планирует переезжать обратно, могут передумать.

Большинство людей долгое время надеются забыть ужасы и вернуть всё как было. Порой это значит вернуться назад в родные места, где всё будет хорошо. Некоторые не желают верить, что произошедшее реально, и мечтают, чтобы ужасное наваждение прошло. На осознание новой реальности, и на то, как в ней теперь жить, часто уходит не менее года. Годичный цикл — это в целом важное время для психологического принятия у любого человека, особенно при сильных потрясениях и потерях, — отметил Агапов.

Собеседник подчеркнул, что на реакцию беженцев в первые месяцы после переезда в РФ «не стоит ориентироваться», так как они могут начать «ощущать себя чуждыми» за пределами Украины.

И вопрос не только в условиях, которые предлагают на новом месте. Ещё важно, насколько человек обладает гибкими психологическими навыками. Сможет ли выстроить комфортный круг общения на новом месте. Много чего влияет на желание остаться или уехать, и часто это совсем не материальный вопрос. Есть нечто большее в людях, наверное, благодаря чему мы именно люди, — добавил Агапов.

Тем временем французы, принявшие у себя украинских беженцев, спустя два месяца после начала военной спецоперации начинают чувствовать себя изнурёнными и разочарованными, пишет газета Le Figaro. По данным издания, в первую очередь это связано с тем, что государство никак не помогает гражданам, принявшим у себя вынужденных переселенцев, а с другой стороны, важную роль играет и поведение приезжих.

Ранее волонтёр из Латвии рассказала, что украинские беженцы, попадая в европейские страны, начинают вести себя по-хамски, требуя предоставлять им роскошные условия проживания. По словам девушки, украинцы также проворачивают хитрые схемы, чтобы оформить пособия в каждой из стран, через которые они едут.