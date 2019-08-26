https://static.news.ru/photo/139fdd92-c810-11e9-bd71-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Зачастую кибербуллинг начинается с травли в школе, считает доцент кафедры нейро- и патопсихологии МГУ имени Ломоносова Сергей Ениколопов.

По его мнению, проблемы школьников отличаются от взрослых в этом вопросе, передаёт НСН .

Для школьников важно ещё, почему его не любят или травят те, кто его знает, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что взаимоотношения в учебном заведении становятся первым этапом на пути к кибербуллингу, поэтому важно бороться с травлей там. Для этого важно рассказывать родителям о проблемах. Кроме того, не следует замыкаться в себе, так как это дать обидчикам повод подтвердить верность их действий.

Ни в коем случае не замыкаться на себе, не занимать позицию жертвы, иначе это докажет, что они в чём-то правы, — добавил он.

Поводы для травли со временем не поменялись, изменилась лишь степень её распространения, считает Ениколопов. Раньше обидчика поддерживали только его друзья, а сейчас — почти весь мир.

При этом булинг меньше проявляется в маленьких городах, чем в больших. Там, где все друг друга знают, травля может прекратиться, а кибербуллинг уравнивает всех, потому что в сети ты анонимен. Также в булинге нужно быть сильным, например, физически, а в сетях раскрываются все худшие черты, — уверен он.

Учёный добавил, что, несмотря на отсутствие сдерживающих центров интернет-травли, её причина лежит в реальной жизни.

Ранее News.ru писал, что задача любого школьного коллектива — предотвратить травлю учеников со стороны других учащихся или преподавателей. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

По её словам, на государственном уровне уже разработана концепция развития психологической службы в образовательных учреждениях. Она предусматривает появление в школах специалистов-психологов. Однако, подчеркнула детский омбудсмен, в первую очередь вовремя заметить и погасить зарождающийся конфликт, прежде всего, должны сами педагоги и ученики, пока он не перерос в так называемый буллинг.