Психолог рассказал, как избавиться от привычки материться Психолог Лунев заявил, что привычку материться можно искоренить, занявшись боксом

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Альтернативой мату с точки зрения выплеска чувств является вербализация эмоций, сказал в разговоре с NEWS.ru психолог Денис Лунев. Он отметил, что лучше всего говорить прямо: «я зол», «я встревожен», «меня трясет» и так далее. Однако, по мнению специалиста, в разговорной речи эта практика слабо применима. Альтернативным мату спортом Лунев назвал бокс и отметил, что и такая замена представляется спорной, ведь человек меняет «удар словом» на удар по лицу.

Вербализация эмоций, если сравнивать с употреблением мата, дает примерно такой же импульс. Общение становится более культурным, а человек лучше контролирует ситуацию, — сказал психолог.

Лунев добавил, что физические усилия могут помогать проявлять эмоции. Но при использовании мата речь идет о чувствах, которые обычно связаны с агрессией.

Таким образом, в поисках альтернативы мы уйдем в бокс. Так себе идея — менять слова на удары, — подчеркнул эксперт.

Психолог добавил, что мат, как и курение, во многом является элементом образа жизни. В этом нет ничего, кроме привычки, сказал Лунев. Поэтому нужно одну привычку заменить на другую. Но в случае с табаком есть физиологическая зависимость. Однако основным аспектом все равно является психологический, заключил эксперт.

Ранее врач-кардиолог Ольга Савонин назвала привычки, которые могут ухудшить состояние сердца. Это подавление эмоций, перенос простуды на ногах и неправильная чистка зубов. По ее словам, если человек не выплескивает свои чувства, а держит их в себе, то это может привести не только к развитию гипертонии, но и спровоцировать инфаркт и инсульт.

Особенно опасно сдерживать эмоции жителям мегаполисов — они и так подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям из-за неправильного питания, малоподвижного образа жизни и хронического стресса.