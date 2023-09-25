Психолог рассказал, как стать уверенным в себе Психолог Саидов посоветовал меньше критиковать себя для приобретения уверенности

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Чтобы приобрести уверенность, особенно тем, кого недолюбили, в первую очередь следует прекратить критиковать себя, посоветовал психолог Михаил Саидов. В разговоре с Lenta.ru он подчеркнул, что важно радовать себя различными способами, признавать собственные достижения и находить интересные занятия.

Вместо критики ― похвала, вместо наказания ― подарок, вместо осуждения ― признание заслуг. Начните дарить себе радость всеми возможными способами: физические удовольствия, занимательный досуг, приятные мелочи, — пояснил психолог.

По словам специалиста, важно отказаться от негативных установок о собственной внешности, своих умственных и физических способностях. Только после этого какие-либо действия, направленные на повышение самооценки, будут приносить пользу. Психолог подчеркнул, что тело нужно также использовать для борьбы с проблемой: необходимо перестать сутулиться, прятать руки в карманы и стоять в закрытой позе. Рекомендуется помогать себе жестами и улыбаться.

Уверенности добавят умение отказывать при необходимости и способность заявлять о собственных желаниях. Саидов подчеркнул, что это изменит круг общения: токсичным людям станет трудно находиться рядом с человеком, который поверил в себя, и они с большой вероятностью оборвут связи.

Саидов отметил, что люди, которые не ценят себя, обычно не могут преуспеть в карьере, а также страдают от того, что их не ценят другие, в том числе родные и близкие. При этом женщины страдают от низкой самооценки чаще мужчин. Психолог предупредил, что это чревато подавлением собственных желаний и проявлением жертвенности.

Психолог Софья Сулим ранее рассказала, что после 30 лет характер очень сложно поддается корректировке, особенно если человек не понимает, зачем ему это нужно. По ее словам, для достижения этой цели важно работать на глубинном уровне.