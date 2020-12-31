Психолог рассказал, как противостоять активным друзьям в праздники

https://static.news.ru/photo/b9a4874a-4c23-11eb-83ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Психолог Андрей Зберовский дал совет россиянам, которые хотят провести новогодние праздники дома в спокойной обстановке и не мучиться, глядя на активных друзей и знакомых.

Отдых строится на противопоставлении рабочему режиму. Чем оно больше, тем лучше. Для себя вы можете оправдать кардинальную смену деятельности тем, что это нужно для отдыха. Тогда вам станет проще, — пояснил эксперт телеканалу «360».

По его словам, иногда при просмотре социальных сетей знакомых, пестрящих снимками катания на лыжах или просто прогулок, у человека возникают угрызения совести из-за того, что он не такой активный, ленится и не может проводить свободное время с пользой.

В этом случае, подчеркнул Зберовский, нужно сказать себе, что нельзя равняться на других, потому что все люди живут по-разному и нуждаются в разных видах отдыха.

Найдите в своём окружении тех, кто живёт примерно так, как вы. Позвоните друзьям, которые тоже любят лежать на диване, если нужно почувствовать, что вы не один такой, чтобы угрызения совести закончились, — посоветовал психолог.

Он также порекомендовал подумать о том, что пассивный отдых — это не «продолжение натуры», а аккумуляция сил для будущего рывка, как в спорте: чем больше разбег, тем выше прыжок.

Ранее испанский психолог Гильермо Бланко рассказал, что из-за введённых ограничений в связи с пандемией многие люди вынуждены зимние праздники провести в небольшой компании или в одиночестве. Особенно страдают пожилые люди. Для них длительная изоляция и невозможность заниматься привычными делами может привести к когнитивным нарушениям и страхам. Специалист дал рекомендации, что делать, если кто-то вынужден провести рождественскую или новогоднюю ночь в одиночестве.

Бланко советует тем, кто физически не может быть рядом с близкими, связаться с ними по телефону или через соцсети, в крайнем случае можно даже написать обычное письмо. Главное, нужно сделать так, чтобы продолжать чувствовать себя связанным с людьми. В частности, в Испании есть волонтёры, которые помогают пожилым людям, не владеющим современными технологиями, связаться с близкими через мессенджеры.

Другая категория людей, вынужденная отмечать в одиночестве, это люди, потерявшие родных из-за коронавируса. Некоторые вообще отказываются праздновать Рождество и Новый год из-за смерти близких. На каком-то этапе это нормальная реакция человека, но в будущем это может спровоцировать патологическую психологическую травму, писал NEWS.ru.