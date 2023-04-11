Психолог рассказала, как правильно поощрять школьников за хорошие отметки Психолог Наумова поддержала идею денежного поощрения школьников за хорошие оценки

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Инициатива о денежном поощрении российских школьников за хорошие оценки с зачислением вознаграждения на «Пушкинскую карту» может стать удачным экспериментом по повышению успеваемости. Однако важно, чтобы мотивация ребенка к учебе не переросла в стремление только зарабатывать деньги, высказала мнение в беседе с «360» детский психолог Наталья Наумова.

С предложением «монетизировать» школьные оценки выступила думская фракция партии «Новые люди». По мнению авторов идеи, пятерки можно «конвертировать» из «Электронного журнала» по итогам четверти и зачислять деньги на «Пушкинскую карту». При этом за плохие оценки деньги должны списываться.

По мнению психолога, очень важно не подменять учебу зарабатыванием денег.

Нам важно ребенка мотивировать на учебную деятельность, чтобы он именно в учебе добивался результатов. Если мы это подменяем деньгами, то у ребенка есть задача не изучить материал, а заработать деньги. Соответственно, ребенок начинает учиться для того, чтобы получить деньги, а дальше полученная информация становится ненужной, — подчеркнула Наумова.

При этом, по ее словам, есть риск того, что нововведение может привести к разочарованию и полному отказу от учебы. Есть дети, у которых легко идет учеба, а есть такие, кто хочет хорошо учиться, но у них не получается. Поэтому для таких школьников нужно искать другие подходы, а не наказывать их рублем, подчеркнула специалист.

В то же время, как отмечает детский психолог Дарья Дугенцова, школьники до 12 лет нацелены на учебу, поскольку это является у них ведущей деятельностью. Позже на передний план у подростков выходят интимно-личностные отношения, а учеба отходит на второй план.

А если будет поощрение такого вида, как денежное, то получится, наоборот, здорово. Они хотя бы будут на это больше обращать внимание, — объяснила Дугенцова.

Директор московской школы № 109 Евгений Ямбург ранее рассказал, что уже платит ученикам за хорошие оценки. Он отметил, что учеба — это тяжелый и напряженный труд, который достоин вознаграждения.