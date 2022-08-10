Психолог рассказал, как побороть аэрофобию Психолог Ланг: чтобы побороть аэрофобию, нужно летать на самолете как можно чаще

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы побороть аэрофобию, нужно как можно чаще летать на самолете, перестать анализировать полет и не нагнетать свой страх самостоятельно, посоветовал психолог Сергей Ланг. Он также отметил, что доля россиян, которая боится летать, значительно уменьшилась за последние несколько лет, пишет «Радио 1».

За последние годы не произошло каких-либо крупных авиакатастроф. Это способствует тому, что доля россиян, страдающих аэрофобией, снижается. Обычно проблема расширяется и становится масштабной, когда что-то такое происходит. Ну и, конечно же, ещё повлияло и то, что люди стали чаще интересоваться психологией и проблемой аэрофобии как таковой, — пояснил специалист.

По мнению Ланга, самый эффективный способ избавления от страха полетов — летать чаще. Тогда процесс становится привычным делом, а уровень тревоги снижается. Не нужно читать про авиакатастрофы и смотреть видео крушения самолетов, таким образом вы только нагнетаете страх и начинаете думать, что такие происшествия происходят повсеместно, хотя это не соответствует действительности, отметил психолог.

Специалист порекомендовал не анализировать полет: не прислушиваться к звукам, не делать предположений. По его словам, лучше всего найти какое-то отвлечение, например, почитать книгу или побеседовать с соседом о планах по прилете.

Врач-терапевт Татьяна Романенко ранее перечислила противопоказания к полету на самолете. Она объяснила, что противопоказания делятся на относительные и абсолютные. Относительными является насморк, гайморит, гипертония, черепно-мозговые травмы со сроком менее месяца, а также нестабильное состояние психики. К абсолютным относят тяжелые заболевания дыхательных путей, инфаркт и хирургические операции, перенесенные менее двух-трех недель назад.