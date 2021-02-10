Психолог рассказал, как отучить ребёнка врать

https://static.news.ru/photo/153b2e5c-6b9a-11eb-88e9-96000091f725_660.jpg Фото: STELLA/imageBROKER.com/Global Look Press

Причины, по которым малыши начинают врать родителям, далеко не всегда связаны со стремлением ребёнка к обману. Иногда ложь для малыша — это своеобразная тренировка мозга, считает детский и подростковый психолог Никита Карпов.

Он отметил, что у каждого ребёнка в определённый период возникает потребность к тому, чтобы лгать.

Первое враньё — это фантазирование. Это такие сказки, в которые ребёнок сначала сам верит, а потом не верит. Родители начинают беспокоиться ещё в этом возрасте, четырёх-пяти лет. К шести-семи годам у ребенка появляется такое, условно, самосознание. И у него начинает отличаться то, что он думает, от того, что он говорит. И появляется сознательное враньё, — приводит слова Карпова сайт Пятого канала.

Особенно сильно из-за вранья родитель начинают переживать в тот период, когда их ребёнок учится в старшей школе. Однако вопрос о том, как избавиться от такой лжи, некорректен, подчеркнул психолог. Для сначала следует понять, почему так происходит и какова цель обмана.

По мнению специалиста, существует всего две выгоды от вранья: чтобы чего-то избежать или чтобы что-то получить. Например, ребёнок может соврать, что делает уроки, так как хочет «зависнуть» в Интернете. Ради любимого развлечения он согласен перетерпеть последующий нагоняй за обман. Или же, например, ложь возникает из-за опасений быть отруганным за какой-то поступок.

Если родители в семейных взаимоотношениях декларируют, что им важнее правда, чем провинность, но потом всё равно начинают ругаться, не сдержав слово, тяга к обману у ребёнка только усилится, отметил Карпов.

Он рекомендовал взрослым проанализировать поведение своего чада и понять, какая из двух причин лжи наиболее вероятна. После этого нужно сделать так, чтобы ситуация «правды» для малыша или подростка стала выгоднее, чем ситуация «неправды».

Ранее NEWS.ru писал, что каждый ребёнок осознанно или подсознательно копирует модель поведения своих родителей. Если те слишком тревожны, раздражительны или жестоки, их чадо, скорее всего, захочет выместить свою обиду и злость на более слабых.