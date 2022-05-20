Психолог рассказал, как научить ребёнка справляться с неудачами Психолог Шахов: научить ребёнка справляться с неудачами можно через стабильную психологическую обстановку в семье

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Научить ребёнка справляться с неудачами можно через стабильную психологическую обстановку в семье, рассказал социальный психолог, руководитель центра психологической помощи Александр Шахов изданию РИАМО. Выросшие в таких семьях дети не станут впадать в истерику из-за двойки или убиваться из-за несчастной любви, отметил он.

Чтобы ребёнок перенёс во взрослую жизнь позитивный опыт детства, его родители изначально должны быть уравновешены, спокойны и позитивны. Только такой настрой поможет ему научиться не зацикливаться на ошибках, — сказал Шахов.

Когда у ребёнка случилось что-то плохое, его нужно поддержать и успокоить, а не критиковать. Уже затем следует разобрать ситуацию и подвести его к мысли, что не всё так страшно. Спокойствие родителей даёт уверенность и детям, заверил психолог.

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова ранее объяснила, почему каждому ребёнку в семье нужна отдельная комната. Дело в том, что ребёнку необходимо место, где можно определять свои правила, хотя родители выстраивают границы дозволенного. Ребёнку с детства нужно личное пространство, чтобы донести до него информацию, что «есть твоё, а есть общее». Это учит детей умению отстаивать свои позиции и решения, но при этом уважать и ценить других людей.