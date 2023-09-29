Психолог рассказал, как найти самую добрую учительницу для первоклассника Психолог Колмановский: подбирать учительницу ребенку лучше по отзывам родителей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Учительница в младших классах должна быть прежде всего доброй, заявил в подкасте NEWS.ru психолог Александр Колмановский. Чтобы найти такого педагога, по словам психолога, следует заранее присмотреться к учителям четвертых классов школы и посмотреть на то, как родители между собой обсуждают этого классного руководителя.

Надо выбрать учительницу начальных школ по главному критерию, чтобы это был чтобы максимально добрый человек. Где-то в марте выберите возможную будущую классную руководительницу и идите к концу учебного дня в ее четвертый нынешний класс. Когда родители приходят разбирать учеников, посмотрите на эти сцены: какими напутствиями она сопровождает этих детей, отдавая родителю, как родители между собой переговариваются про эту учительницу, — говорит Колмановский.

По словам психолога, в начальной школе именно это, а не рейтинг школы и число выпускников, поступающих в вузы или число изучаемых иностранных языков, имеет значение.

Также в подкасте NEWS.ru Колмановский называл «криминальным непрофессионализмом» ожидание педагогов, что родители будут делать вместе с детьми заданные на дом уроки. Он объяснил свою позицию тем, что для обучения ребенка необходимо иметь специальные педагогические навыки.