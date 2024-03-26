Психолог рассказал, как детей пытаются вербовать для совершения терактов Психолог Ульяновский: вербовка детей для совершения терактов проводится плавно

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Вербовка детей для совершения терактов проводится плавно, рассказал психолог и офицер запаса Константин Ульяновский. В беседе с ЕАН специалист подчеркнул, что преступники очень редко пишут прямым текстом, хочет ли несовершеннолетний поучаствовать в террористическом акте: они стараются сделать так, чтобы ребенок не успел осознать происходящее.

Нечасто бывает, что кому-то прямым текстом пишут, хочет ли он поучаствовать в террористической деятельности. Втягивание обычно происходит очень плавно специально для того, чтобы ребенок не особо успел понять, что происходит, — пояснил психолог.

Часто злоумышленники пишут детям с аккаунтов подростков. Они могут предлагать поучаствовать в какой-то деятельности, собрании или предлагают заработать. Специалист предупредил, что злоумышленники могут использовать даже самые благовидные предлоги для втягивания несовершеннолетних в противоправную деятельность. По его словам, они хорошо ориентируются, «на каких струнах сыграть», чтобы собеседник ничего не заподозрил.

Важно выстраивать с детьми доверительные отношения. Тогда они с большей вероятностью расскажут родителям о подозрительных сообщениях. Ульяновский посоветовал придавать подобные истории огласке и делать скриншоты переписки. Следует объяснять детям, что не надо доверять всем сообщениям, которые поступают в мессенджерах и социальных сетях.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее рассказал, что подростки из Крыма начали получать сообщения с предложениями устроить теракт. Так, в одном из чатов неизвестные предложили несовершеннолетнему заминировать один из местных торговых центров.