Психолог рассказал, что важно для подростка в школе Психолог Колмановский: для подростка в школе важна терпимость к другим

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Для подростка в школе важны терпимость и неразвитое чувство конкурентности, заявил в подкасте NEWS.ru психолог Александр Колмановский. Бережное отношение к особенностям других полезно не только для ученика, но и для всего класса, и для общества в перспективе, пояснил специалист.

Важно, чтобы в этой школе как можно меньше была развита конкурентность. А была больше развита терпимость. Альтернатива конкурентности — это терпимость. Это если провести двумя полярными ситуациями: в одном случае учитель говорит: «Володя, почему тебя весь класс должен ждать?» Когда не дописывает контрольную и идут куда-то на экскурсию. А в другом случае говорит: «Ребята, подождите немножко, Володе трудно, давайте не будем его торопить». И вот этот второй случай очень благотворный не только для Володи, но и для всего класса, — говорит Колмановский.

По словам психолога, дети, воспитанные в таком обществе, «лучше соображают».

Также в подкасте NEWS.ru Александр Колмановский отмечал, что учительница в младших классах должна быть прежде всего доброй. Чтобы найти такого педагога, он советует заранее присмотреться к учителям четвертых классов школы и посмотреть на то, как родители между собой обсуждают этого классного руководителя.