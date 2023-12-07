Психолог раскрыла, в каком возрасте можно купить ребенку первый телефон Психолог Дербенева: первый телефон можно купить ребенку в пять лет

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Первый телефон можно подарить ребенку, когда тот будет в возрасте пяти-семи лет, рассказала детский психолог Наталия Дербенева. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что при этом гаджеты для детей такого возраста лучше выбирать простые кнопочные, а не сенсорные.

Самое подходящее время для появления первого телефона — пять-семь лет. Конечно, ребенок, засматриваясь на сенсорные гаджеты сверстников, может просить у вас такой же. Однако будет лучше, если первым телефоном станет самый простой, кнопочный, — отметила психолог.

Любой гаджет может стать для ребенка отвлекающим фактором. Дербенева уточнила, что многие родители жалуются на отсутствие общения с детьми, потому что тем интереснее проводить время за телефоном. Психолог пояснила, что гаджеты могут вызывать зависимость, из-за чего современные дети мало интересуются общением со сверстниками или семьей. Со временем это может негативно отразиться на эмоциональном интеллекте и развитии ребенка.

В Госдуме ранее приняли поправки о запрете на использование мобильных телефонов и планшетов с сим-картами школьниками на уроках даже в образовательных целях. По мнению авторов, реализация инициативы будет способствовать снижению факторов «отвлечения внимания» школьников.