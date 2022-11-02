Психолог раскрыла, в каких случаях человеку полезно говорить с самим собой Психолог Журавлева: разговор с собой позволяет осознать внутреннее состояние и потребности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Психолог Татьяна Журавлева прокомментировала NEWS.ru возможность появления в WhatsApp функции «разговора с самим собой». По ее словам, разговор или переписка с самим собой не являются патологией и могут иметь в том числе психологические причины.

Например, на фоне стресса человеку сложно понять, что с ним происходит. Внутренний диалог, который есть у каждого из нас, становится запутанным, и чтобы осознать свое состояние и потребности — человеку нужно сказать вслух свои мысли или написать их. Для этого отлично подойдут любые формы: такой чат в WhatsApp, бумага и ручка. Это рекомендуют многие психологи, — заявила Журавлева.

Она добавила, что разговор с самим собой дает человеку возможность выговориться и понять себя, сохранить важные мысли и вернуться к ним, таким образом переработав информацию, снять стресс, напряжение или агрессию, а также решить проблемы мотивации и самоконтроля. Патологические же формы диалог с самим собой может принимать при диссоциативном расстройстве личности, шизофрении, посттравматическом синдроме или неврозе.

Поводом для комментария стала информация о том, что разработчики WhatsApp тестируют функцию отправки писем самому себе по аналогии с соответствующей функцией в Telegram. Для отправки писем себе пользователю нужно будет создать новый чат, выбрав при этом в списке контактов карточку «Я». Диалог появится сразу после первого сообщения. Когда эта функция будет доступна, не сообщается.

Ранее клинический психолог Ольга Шкуратова рассказала о том, как утешить горюющего человека. По ее словам, его нужно успокоить и в некотором роде «растормошить», дав понять, что его горе разделяют, и не напоминать о тяжести и неизбежности произошедшего. Вместо фраз вроде «надо держаться» и «всё пройдёт» следует предложить страдающему помощь в быту, показать свою готовность быть рядом, а после того, как первоначальный шок станет отступать, можно предложить совместные занятия, но не настаивать и не диктовать человеку, что ему делать. Также стоит посоветовать помощь психолога или психотерапевта, который поможет проработать травмирующую ситуацию.