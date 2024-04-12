Психолог раскрыла способы борьбы с гневом и стрессом Психолог Кардиакос: для борьбы со стрессом нужно выписать эмоции на бумагу

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Чтобы справиться со стрессом, гневом и другими эмоциями, нужно уметь их определять и выражать, например можно выписать эти эмоции на бумажке, а затем сжечь, рассказала в беседе с «Радио 1» клинический психолог Анастасия Кардиакос. По ее словам, также может помочь дневник эмоций.

У нас есть способы саморегуляции поведенческие — то, как мы можем выражать эмоции. Например, выпустить гнев можно, побив грушу боксерскую или покричав, выписывать — это тоже выражать. Это помогает разложить по полочкам, — объяснила медик.

Психолог отметила, важно, чтобы эмоции перестали быть хаотичными мыслями, а стали определенными буквами. В этом поможет дневник эмоций, в который нужно выписывать, например, из-за чего появляется та или иная эмоция и чувство. Благодаря таким разборам можно прийти к более глубинным мотивам и решениям.

Ранее Кардиакос предупредила, что необходимо проживать эмоции, чтобы они не накапливались. Специалист уточнила, что выражение чувств может быть адресованным. Например, когда человек испытывает радость, он может высказать это словами или продлить приятную эмоцию через объятия.

До этого японские ученые заявили, что письменное выражение гнева может помочь снизить уровень стресса и быстро успокоиться. Это подтверждается результатами эксперимента, проведенного на группе добровольцев. В его рамках испытуемым давали фиктивные оценки на их эссе, чтобы спровоцировать гнев.