Психолог раскрыла способ борьбы с манипулированием Психолог Наумова: бороться с манипулированием нужно с помощью анализа прошлого

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Помочь в борьбе с манипуляциями сможет анализ и проработка переживаний человека в прошлом, рассказала РИАМО психолог Наталья Наумова. По ее словам, если манипулятор давит на чувство вины и стыда, важно не поддаваться этим чувствам. Для этого следует отыскать в своем прошлом похожие по эмоциям ситуации, после чего следует уточнить, когда это чувство было испытано впервые, пояснила эксперт. Она добавила, что разрешив в своей голове ситуацию с тем или иным чувством в прошлом, в настоящем справиться с ним будет легче.

Человеку нужно постараться увидеть, когда ранее он испытывал похожее чувство. Тогда он увидит, что в течение своей жизни как минимум раз в год испытывает это чувство, — подчеркнула Наумова.

Причиной негативных чувств, по словам психолога, нередко становятся нехорошие и нечестные ситуации из детства. Эксперт порекомендовала в таком случае утешить своего маленького ребенка, похвалить его и приободрить. После этого следует выстроить новые, осознанные реакции на манипулирование, уточнила Наумова.

Если манипулятор давит на чувство вины, то не вини себя, если ощущаешь стыд, перестань себя стыдиться, — посоветовала психолог.

Наумова ранее рассказала, что детские страхи и фобии приводят к волнениям и негативным эмоциям, в результате ухудшается состояние нервной системы и подрывается психическое здоровье. По ее словам, страхи ограничивают ребенка и мешают ему развиваться. В этом случае важна роль родителей, они должны поговорить с ребенком и выяснить причину возникновения того или иного страха. Однако если ситуация заходит слишком далеко, потребуется помощь психиатра, который назначает медикаментозное лечение, далее продолжается совместная работа врача и психолога.