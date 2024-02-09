Психолог раскрыла секрет популярности Влада Бумаги Психолог Крайнова: Влад Бумага показывает ролевую модель бунта против взрослых

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Влад Бумага

Подростки ищут себя через споры со взрослыми и нарушение правил, и Влад Бумага у себя на YouТube-канале дает им ролевую модель такого поведения, заявила NEWS.ru клинический психолог Вероника Крайнова. Она добавила, что большое значение имеет харизматичность и обаяние 27-летнего блогера.

Подростку важно найти себя в жизни и в социуме, и они делают это через бунт, споры с авторитетами, нарушение правил. Влад как раз дает им отличную ролевую модель для этого. Харизматичный парень, с которого хочется брать пример. Во многих его видео показаны именно нарушения правил и споры с авторитетами, например, как принести в школу сладости, как пробраться ночью в батутный центр и убегать от охраны, — сказала Крайнова.

При этом клинический психолог обращает внимание, что Влад Бумага выглядит как «очаровательный нарушитель», на него хочется смотреть, а съемка, монтаж, субтитры выполнены на достойном, профессиональном уровне.

Белорусский блогер Влад Бумага — один из самых популярных у русскоязычной подростковой аудитории. На его блог в YouТube подписаны 49,3 млн пользователей. Основной контент Бумаги — это ролики о разного рода забавных челленджах.

Владу Бумаге 27 лет, блогингом он начал заниматься с 2014-го после окончания школы. Бумага встречается с самой популярной девушкой-блогером Белоруссии Юлией Годуновой. В настоящее время пара ждет ребенка. На недавней вечеринке в Дубае блогеры рассекретили, что у них будет девочка.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что российские приставы разыскивают 27-летнего белорусского YouTube-блогера Влада A4, также известного как Влад Бумага. По данным канала, на уехавшем в Дубай блогере висят четыре неоплаченных дорожных штрафа и долг перед налоговой почти на 300 тысяч рублей.