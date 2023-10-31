Психолог раскрыла признаки токсичной матери Психолог Макушкина назвала признаком токсичности угрозы в сторону ребенка

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Одним из признаков токсичной матери являются угрозы и оскорбления в сторону ребенка, которые используются из-за желания родителей достичь определенной реакции или поведения, предупредила психолог Ксения Макушкина. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что о токсичности говорит нарушение личных границ и отказ принимать детскую точку зрения.

Чтобы достичь желаемой реакции или поведения ребенка, угрожаете или даже можете оскорбить. <...> Часто все выпады матери на ребенка — это следствие ее психологических и психических проблем, — пояснила психолог.

Кроме того, токсичность может проявляться в критическом отношении к действиям ребенка. Обычно такие матери ярко его демонстрируют, например, могут стыдить даже за незначительные ошибки, отметила Макушкина. Она посоветовала не игнорировать детей при сильных эмоциональных состояниях. В качестве примера она привела ситуацию, когда ребенок приходит в слезах со школы из-за ссоры с друзьями, а родители вместо поддержки говорят, что не надо обращать на это внимание.

Специалист подчеркнула, что токсичные люди не хотят или не могут радоваться успехам других. Матери могут не воспринимать достижения ребенка, считая их незначительными. Психолог порекомендовала взрослым не доказывать детям, что в их годы у родителей были более значимые успехи. Она добавила, что, когда аргументов у токсичных матерей не остается, они могут прибегнуть к физическому насилию.

Психолог Маргарита Алексеева ранее рассказала, что детей не следует оставлять с гаджетами один на один на все каникулы. Она посоветовала родителям проводить время вместе с ребенком, ходить в музеи, театры или лектории и открытые занятия.