Психолог раскрыла причины хамского поведения взрослых Психолог Кардиакос: через хамство некоторые взрослые пытаются получить желаемое

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Хамское поведение взрослых очень часто связано с попытками получить желаемое, пояснила клинический психолог Анастасия Кардиакос. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что некоторые люди таким способом стремятся дистанцироваться от окружающих или показать свою силу. Есть и еще одна причина — человек может просто не уметь иначе проявлять свои эмоции.

Если вы пытаетесь переучить хама, то стоит себе напомнить, что в хамстве есть причины.<....> В детском возрасте хамство — это еще и прощупывание границ. Границ любви родителей, в первую очередь, — отметила психолог.

Существуют способы, которые помогут уменьшить влияние хамского поведения окружающих людей на психику. Так, в первую очередь, Кардиакос рекомендует попытаться как можно быстрее закончить диалог. Кроме того, важно различить тон и смысл. По ее словам, любой разговор можно условно разделить на то, что человек хочет сказать, и на то, как он выражает мысль.

Любой разговор содержит двойное дно. Первое — что человек хочет донести и второе — как он это доносит. К примеру, можно сказать — я сейчас слышу неприятный набор фраз и тон, от которых мне хочется защищаться грубостью, но внутри этого я слышу и твой вопрос, — заключила специалист.

Психолог Ольга Романив ранее объяснила, что некоторые люди не извиняются перед другими из-за страха потерять собственный авторитет. По ее словам, такие люди считают извинения признаком слабости.