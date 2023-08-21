Психолог раскрыла причины детской наглости Психолог Саломатова: недостаток внимания может привести к детской наглости

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Ребенок в дошкольном возрасте начинает приобретать понимание личных и социально-культурных границ, но при недостатке внимания со стороны родителей дети могут вести себя нагло и неподобающе в общественных местах, предупредила младший научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Саломатова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что родители должны объяснять ребенку социальные правила и ограничения, а также сами соблюдать их, чтобы подавать положительный пример.

Детское хамство и детская наглость — это всегда «звоночек» о проблемах в детско-родительских отношениях: неправильно выстроенных границах, недостатке родительского внимания и поддержки, — уточнила психолог.

По словам специалиста, до семи-восьми лет дети в силу развития не могут специально нарушать общественные нормы. Саломатова пояснила, что в таких ситуациях ребенком чаще всего руководит желание привлечь внимание родителей. Кроме того, порой дети могут вести себя неподобающе в общественном понимании, попав в новое для них место, нормы которого для них не знакомы, заключила психолог.

Психолог Марина Философ ранее пояснила, что наказывать детей необходимо соразмерно их поступкам. По ее словам, родителям рекомендуется установить четкие границы дозволенного и запрещенного и не нарушать их в общении с ребенком.