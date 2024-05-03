Психолог раскрыла, почему молодые люди выбирают женщин постарше Психолог Бояркина: молодые люди выбирают женщин постарше из-за их опыта

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Молодые люди могут выбирать женщин постарше из-за того, что у них больше опыта и более широкий кругозор, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» психолог Мария Бояркина. По ее словам, зрелые женщины также лучше понимают, что они хотят от жизни.

Зрелая женщина самодостаточна и будет меньше беспокоить по пустякам молодого человека, объяснила специалист. Также такая дама имеет свое собственное мнение и отделяет его от социально одобряемого.

Психолог отметила, что парни могут выбирать таких женщин из-за их финансовой независимости, так как дама постарше не будет вешать все обязательства на партнера. Кроме того, у нее больше опыта как жизненного, так и в интимной близости.

Она интеллектуально развита и имеет широкий кругозор и опыт, может поддержать тему любого разговора. Также может иметь больше опыта в интимной близости и готовность к экспериментам, — добавила Бояркина.

Ранее главная сваха России Роза Сябитова рассказала, что в шоу-бизнесе можно часто увидеть союз зрелой женщины и молодого мужчины, дамы в этом вопросе отталкиваются от психологической тенденции. По ее словам, женщины в возрасте руководствуются теми же причинами, что и мужчины, которые хотят видеть рядом с собой девушку помладше.