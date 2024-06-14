Психолог раскрыла, почему люди в браке дольше живут Психолог Попова: люди в браке живут дольше из-за внимания к симптомам друг друга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди в браке живут дольше из-за того, что обращают внимание на симптомы друг друга и вовремя отправляют ко врачам, рассказала в беседе с НСН психолог Татьяна Попова. По ее словам, в семейных парах также психологически выше уровень безопасности.

Есть исследования, которые показывают, что семейные пары живут дольше и люди в них чувствуют себя лучше. Это связано не только с тем, что у них психологически выше уровень безопасности, но и с тем, что второй партнер обращает внимание на какие-то симптомы другого и отправляет его к врачу, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что в счастливых семейных отношениях люди почти не болеют, и у них нормальный гормональный фон, в отличие от тех, кто находится в одиночестве. Когда человек одинок, он больше фиксируется на своих ощущениях и более остро чувствует все симптомы, добавила Попова.

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