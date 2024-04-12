Психолог раскрыла опасность неудобного графика работы Врач Панфилова: из-за неудобного рабочего графика можно получить ранний инфаркт

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Из-за неудобного графика работы организм быстрее истощается, что приводит к различным заболеваниям, например, к раннему инфаркту, инсульту и онкологии, рассказала в беседе с НСН семейный психолог Наталья Панфилова. По ее словам, такой график также может стать причиной депрессии.

Если человек — «сова», ему будет нелегко начинать работу рано утром, так же, как и «жаворонку» будет тяжело работать допоздна, ответила медик. Из-за того что люди работают в неудобном графике, они не только начинают грустить, но и чаще заболевают.

Естественно, организм будет работать с напряжением, причем с хроническим напряжением, чтобы вписаться в этот график. В результате мы получаем ранние инфаркты, инсульты и даже онкологические заболевания, — объяснила психолог.

Панфилова уточнила, что организм способен вытерпеть многое, но если это длится недолго. Если же он истощается годами, в конце концов человек физически не справится. Врач добавила, что это касается прежде всего умственного, а не физического труда.

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