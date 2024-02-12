Психолог раскрыла, можно ли женщине становиться инициатором брака Психолог Наумова: женщина может сделать мужчине предложение руки и сердца

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Сделать предложение руки и сердца могут не только мужчины, но и женщины, заявила психолог Наталья Наумова. В беседе с «ФедералПресс» психолог подчеркнула, что абсолютно нормально, если инициатором брака становится женщина, но важно учитывать, как это может отразиться на отношениях. Лучше всего делать предложение наедине, чтобы дать партнеру возможность принять взвешенное решение.

Предложение делать могут и мужчина, и женщина. У нас в целом равноправие. Только важно прежде всего посмотреть, каково это будет в паре. Лучше делать предложение именно наедине для того, чтобы можно было дать ответ взвешенно, без давления, обид, угроз, — уточнила психолог.

Наумова отметила, что многие женщины, сделавшие предложение, часто приходят на терапию после нескольких лет совместной жизни. Их тревожит тот факт, что именно они стали инициаторами брака, а не мужчины их выбрали. Чтобы этого избежать, психолог советует чаще говорить с партнером о своих чувствах и потребностях.

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