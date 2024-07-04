Психолог раскрыла, какие изменения в поведении детей нельзя игнорировать Психолог Кирсанова: родителям нельзя игнорировать жалобы детей на свою жизнь

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Родители не должны игнорировать внезапные перемены настроения детей в подростковом возрасте, рассказала NEWS.ru декан факультета психологи Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова. По ее словам, взрослым стоит насторожиться в случае жалоб ребенка из разряда «я никому не нужен».

Родителям нельзя игнорировать сниженное настроение ребенка-подростка, продолжающееся свыше двух недель, или внезапную вспыльчивость, не свойственную ему апатичность, жалобы на жизнь, фразы, что он якобы никому не нужен. Насторожить должны внезапная замкнутость разговорчивого ребенка, тоска, страх, то смех, то слезы, — заявила Кирсанова.

Она напомнила, что родители обязаны отреагировать на резкое снижение успеваемости детей, рисковое поведение, а также признаки употребления сильнодействующих веществ или спиртных напитков. Психолог отметила, что о состоянии ребенка можно многое узнать из его постов в соцсетях.

Нельзя игнорировать случаи употребления психоактивных веществ, рисковое поведение или снижение успеваемости по большей части предметов, особенно по тем, что нравились прежде. Что делать? Аккуратно побеседовать, постараться узнать, что происходит в жизни подростка, что беспокоит. О состоянии ребенка могут рассказать посты в социальных сетях, наличие в предпочитаемом контенте тематики саморазрушающего поведения, музыка, подписки, — подытожила Кирсанова.

Ранее специалист социально-реабилитационного центра Дженнет Гончарова указала, что родителям лучше собирать вещи в летний лагерь вместе с ребенком. По ее словам, перед поездкой на полноценную смену нужно психологически подготовить детей.