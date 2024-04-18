Психолог назвала способ выпросить у работодателя повышение зарплаты Психолог Куликова-Цай: просить повышение зарплаты нужно со списком предложений

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Чтобы подготовиться к разговору о повышении зарплаты, нужно составить список конкретных предложений, рассказала в беседе с «Радио 1» бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. По ее словам, не рекомендуется говорить, что работа стоит дороже.

Нужно прежде всего составить список действий, которые реализованы или реализуются, что можно усилить, усовершенствовать — то есть идти с конкретными предложениями. Идти из серии: я такой прекрасный, я стою дороже, почему бы вам не платить мне больше — не пойдет. Нужно понимать, что ты можешь предложить конкретному работодателю, — объяснила психолог.

Специалист отметила, что люди испытывают трудности, когда хотят повышения зарплаты, поскольку не видят перспективы в сфере, где работают, или же просто боятся и стесняются что-то спрашивать. Кроме того, есть некоторые психологические трудности, например, неуверенность в себе, нежелание вступать в конфликт или страх увольнения.

Куликова-Цай добавила, что всегда можно пробовать просить повышение, однако если ничего не меняется, лучше подготовиться к смене рабочего места.

Ранее HR-специалист Гарри Мурадян рассказал, что перед тем, как просить повышения на работе, нужно составить список своих достижений. По его словам, на вероятность положительного ответа от работодателя влияет множество факторов. К их числу относится даже время дня, в которое сотрудник беседует с начальством.