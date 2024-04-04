Психолог раскрыла, как распознать в ребенке потенциального агрессора Психолог Панфилова: ребенок может стать агрессором из-за комплексов

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Подростки находятся в таком возрасте, когда они могут стать потенциальными агрессорами по ряду причин, например, из-за нерешенных комплексов, несчастной любви или несправедливой оценки, рассказала «360» семейный психолог Наталья Панфилова. По ее словам, родителям и педагогам важно сосредоточить свое внимание на ситуации, которая произошла с ребенком.

Родителям и учителям нужно сфокусироваться на том, что с тинейджером произошла сложная и эмоционально заряженная ситуация. Это может быть буллинг, несчастная любовь, неправильная оценка, из-за которой ребенок переживает. При этом отметка может быть положительная, но школьник посчитал, что он достоин лучшего, — объяснила специалист.

В период 12-13 лет у детей неустойчивая гормональная психика, поэтому они могут быстро переключаться со спокойного ребенка на агрессивного, что легко пропустить, подчеркнула эксперт. Взрослым необходимо подмечать, каким образом подросток справляется со сложностями. Если у него не получается, рекомендуется разговаривать с ребенком до тех пор, пока не появится решение ситуации в его голове.

В возрасте 15-17 лет дети становятся более жестокими, например, могут начать драку из-за оскорблений, добавила Панфилова. Поэтому с ребенком надо разговаривать о том, как он думает решить трудную ситуацию. Если кажется, что подросток собирается разобраться с проблемой не только разговорами, но и «как пойдет», родителям стоит предложить свою помощь. Они могут, например, посоветовать поговорить с тем, кто обидел ребенка, в общественном месте или у себя дома.

Ранее нейропсихолог Кира Макарова объяснила, почему подростки стесняются своей внешности. По ее словам, во время переходного периода меняется мышление, а вместе с ним внутренние и внешние взгляды подростка, в результате чего появляются сомнения в себе и недовольство своей внешностью.